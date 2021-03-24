Kumar oynattığı kişilere senet imzalatan kişi tutuklandı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kumar oynattığı kişilere senet imzalatarak tefecilik yaptığı belirlenen Mesut Bektaş, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kumar oynattığı kişileri borçlandırıp, mağdurlara senet imzalatarak tefecilik yaptığı iddia edilen Mesut Bektaş'ın yakalanması amacıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikameti ve iş yerine yapılan aramalarda çok sayıda senet, alacak notlarının bulunduğu ajanda ve defterler ele geçirildi. Kumar oynattığı kişilere, kumar borcu nedeniyle senet imzalatarak toplam 320 bin TL borçlandırdığı tespit edilen Bektaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi. Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK