Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar
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Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar

14.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:21

Son dakika haberi: Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar Kumar oynamak için Koronavirüs'ü hiç saydılar Kumar oynatılan eve kameralı polis baskını Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasadışı olarak kumarhaneye dönüştürülen eve polis baskın yaptı.

Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar

Kumar oynamak için Koronavirüs'ü hiç saydılar

Kumar oynatılan eve kameralı polis baskını

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasadışı olarak kumarhaneye dönüştürülen eve polis baskın yaptı. Baskın sırasında paraları saklamak isteyen şahıslar polis kamerası tarafından bir bir tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Akçay Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi üzerine bir ikamette kumar oynatıldığı yönündeki bilgileri değerlendiren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri altıkları savcılık izninden sonra operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese sivil ekipler kamera kaydı yaparak baskın yaptı. Yapılan baskında bir masa etrafında kumar oynayan şahıslar görüntülendi. Polis baskını sorasında masanın üzerindeki kumar paralarını saklamak isteyen şahıslara polis izin vermedi. İlk tespitlerde 2 ayrı masa etrafında kumar oynandığı tespit edildi. Kumar masası üzerinde bulunan 2 bin 400 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu. Baskın yapılan evde çoğu kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gözlendi. Sokağa çıkma yasaklarını hiçe sayan kumar baskınında yakalanan 7 kişiye sokağa çıkma yasaklarını ihlal suçlarından 30 bin 625 lira ve 1 kişiye de kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar
Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar
Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar
Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar
Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar
Son dakika haber... Kumar baskınında paraları polisten saklamak istediler, ama yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

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