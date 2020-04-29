Kumar oynatılan boş dairede yakalanan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza
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Kumar oynatılan boş dairede yakalanan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynatan ve oynayan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatılan boş dairede yakalanan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza
29.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:56

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynatan ve oynayan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Meydanında boş bir dairede kumar oynatıldığının tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere yönelik yapılan operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.D. ile Ö.Ö. gözaltına alındı.

Oyun masası, iskambil kağıtları, yaz-boz kağıtları ve pul amaçlı kullanılan boş sigara paketleri suç delili olması nedeniyle adli makamların talimatıyla el konuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen ve ayrıca koronavirüsle (Kovit-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen adres, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Öte yandan, gözaltına alınan Ö.Ö'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan aranması olduğu ve 10 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kumar oynatılan boş dairede yakalanan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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