Kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon: 11 kişiye 13 bin 475 TL ceza
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Kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon: 11 kişiye 13 bin 475 TL ceza

Denizli'de, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynandığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 13 bin 475 TL para cezası kesildi.

Kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon: 11 kişiye 13 bin 475 TL ceza
29.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:10

Denizli'de, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynandığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 13 bin 475 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2 iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Takibe alınan iş yerlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Yapılan arama çalışmalarında ise kumar oyununda kullanıldığı tespit edilen 660 TL ve oyun kartları ele geçirildi. Kumar oynama suçundan hakkında işlem yapılan 11 kişiye 13 bin 475 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, 2 adresin gerekli belgeleri bulunmadığından zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. İş yerinde bulunan toplam 20 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 3 bin 150'şer TL'den toplamda 63 bin TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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