Kumar oynarken yakalandı; telefonla konuştuğu kişiye 'Basıldık, polis abiler geldi' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kumar oynarken yakalandı; telefonla konuştuğu kişiye 'Basıldık, polis abiler geldi' dedi

Kumar oynarken yakalandı; telefonla konuştuğu kişiye 'Basıldık, polis abiler geldi' dedi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kumar baskınında polisi karşısında gören kişi, cep telefonuyla konuştuğu kişiye "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kumar baskınında polisi karşısında gören kişi, cep telefonuyla konuştuğu kişiye "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi. Kısıtlamada açık olan iki kıraathanede kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Cemaliye mahallelerinde kısıtlamada açık olan iki ayrı kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Kıraathanelere baskın düzenleyen ekipler, 23 kişi yakaladı. Bu sırada telefonla konuşan bir kişi, polisi görünce telefonun diğer ucundaki kişiye, "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi. Kıraathanenin birinde müşterilere içki servisi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan kişilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve 4 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlenince gözaltına alındı.Polis ekipleri, 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.


Kumar oynarken yakalandı; telefonla konuştuğu kişiye 'Basıldık, polis abiler geldi' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kumar oynarken yakalandı; telefonla konuştuğu kişiye 'Basıldık, polis abiler geldi' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 12:33:53. #1.13#

title