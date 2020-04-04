Kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası" dedi.
04.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar... Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası... Valimize alkış." dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA