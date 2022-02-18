Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi - Haberler
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Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi

Karabük'te iki farklı kahvehanede kumar oynatıldığı iddiası üzerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki farklı kahvehanede kumar oynatıldığı iddiası üzerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri iki farklı kahvehanede kumar oynatıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 kişiye bin 819 TL olmak üzere toplamda 14 bin 552 TL para cezası kesildi.

Ayrıca Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 2 kişiye de adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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