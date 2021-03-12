Kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 122 bin lira ceza
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Kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 122 bin lira ceza

12.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:00
Kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 122 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 29 kişiye 122 bin 758 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 29 kişiye 122 bin 758 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan baskında 23 kişi, kumar oynarken yakalandı. 23 kişiye, kumar oynayıp koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 122 bin 758 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.


Kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 122 bin lira ceza
Kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 122 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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