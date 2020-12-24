Kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 78 bin 800 TL idari para cezası kesildi
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Kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 78 bin 800 TL idari para cezası kesildi

24.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:51
Kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 78 bin 800 TL idari para cezası kesildi

Denizli'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadıkları tespit edilen 18 şahsa 78 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadıkları tespit edilen 18 şahsa 78 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Denizli'de akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda pencereden kaçmaya çalışan 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde akşam saat 22.00 sıralarında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafında eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi kumar oynarken yakalanırken, 3 şahıs pencereyi kırarak kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Kumar hesaplarını tuttular, 18 kişiye 78 bin 800 TL ceza

Polis ekipleri tarafından ev içerisinde yapılan aramada, iki ayrı odada 2 adet kumar masası, 50 adet para yerine geçen oyun pulu, 5 deste oyun kağıdı, nakit para ve hesapların tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve kumar oynadıklarından dolayı 18 şahsa toplamda 78 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanan ev zabıta tarafından mühürlendi

Operasyon düzenlenen ev zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, ev sahibi olduğu belirtilen S.Z. isimli şahsa kumar oynatılmasına yer sağlamaktan adli işlem gerçekleştirildi. Pencereden kaçmaya çalışan 3 şahıs ise gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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