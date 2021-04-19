KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA
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KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da polisin baskın yaptığı bir apartman dairesinde, kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira idari para cezası uygulandı.

KÜTAHYA'da polisin baskın yaptığı bir apartman dairesinde, kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede kumar oynatıldığı belirlendi. Güvenlik kameralarıyla izlenen apartman dairesinde kurulan masalarda kumar oynadığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında 1'i balkondan kaçmaya çalışan 13 kişi yakalandı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilere hem kumar oynamaktan hem de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi.

KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA
KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA
KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA
KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA
KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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