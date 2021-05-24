Kumar oynarken suçüstü yapılan 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza kesildi
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Kumar oynarken suçüstü yapılan 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza kesildi

Kumar oynarken suçüstü yapılan 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından bir eve yapılan baskında 12 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yapılırken, şahıslara toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından bir eve yapılan baskında 12 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yapılırken, şahıslara toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Olay, kent merkezi Fakıpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir eve sürekli giriş çıkış olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında 12 kişi kumar oynarken suçüstü yapıldı. Baskında yapılan aramada 8 adet okey ıstakası, 212 adet okey taşı, 2 adet zar, 9 adet açılmamış 52 'lik iskambil destesi, 2 adet 106 'lık iskambil destesi, 23 adet kullanılmış yazboz kağıdı ve 380 TL paraye el konuldu. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslardan birine kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan 11 kişiye ise kumar oynamak suçundan işlem yapıldı. Şahıslara toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kumar oynarken suçüstü yapılan 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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