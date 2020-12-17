Kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi
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Kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi

17.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:00
Kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir eve düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir eve düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ikamette kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bahse konu eve düzenlenen baskında kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı. Kiraladığı dairede kumar oynattığı tespit edilen E.K. isimli şahsa 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Masalarda bulunan 203 adet iskambil kağıdı, 2 adet 5 TL, 2 adet 10 TL ile alacak verecek defterine el konulurken 14 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet ve Kumar Oynamak suçlarından toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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