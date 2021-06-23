Kumar oynarken polis baskınından kaçmaya çalışan kişiler çatı katında yakalandı

Ataşehir'de dernek olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen polislerden kaçmak için çatı katına saklanan kişiler yakalandı.

Ataşehir'de dernek olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen polislerden kaçmak için çatı katına saklanan kişiler yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da, İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde dernek olarak faaliyet gösteren bir iş yerini kumar oynatıldığı bilgisi üzerine denetledi.

Polis, 22.30 sıralarında adrese düzenlediği baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde masa etrafında oturan ve kumar oynayan kişiler ile kaçmak amaçlı çatı katına saklanan kişilere ceza yazdı.

Kumar oynayan 9 kişiye Kabahatlar Kanunu'ndan 12 bin 24 lira, iş yerindeki 11 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 38 bin 159 lira olmak üzere toplam 50 bin 183 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış