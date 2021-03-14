Kumar oynarken baskına uğradılar

Ardahan merkezde bir evde kumar oynandığı yönünde bilgi edinen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eve yaptıkları baskında kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye para cezası kesti.

Ardahan merkezde bir evde kumar oynandığı yönünde bilgi edinen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eve yaptıkları baskında kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye para cezası kesti.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir evde kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi. Daha sonra eve baskın düzenledi. Ekipler evde yaptıkları kontrolde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle kabahatler kanunu kapsamında 5 bin 344 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca 5 şahsa Covid tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ihlali sebebiyle toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı