Kumar oynarken basıldılar, saman balyasının arkasına saklandılar

Kumar oynarken basıldılar, saman balyasının arkasına saklandılar

134 bin 50 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Fatih'te, tombala oynanan adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında polisten kaçmak isterken saman balyalarının arkasına saklanmaya çalışanlar olduğu görülürken 28 kişiye 34 bin 50 lira para cezası kesildi.

Olay, 16 Mart Salı günü Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa yokuşunda olan bir binada yaşandı. Saat 22.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda polis, son dönemlerde çok sık rastlanan 'tombala' oyunu ile karşılaştı. Polis ekipleri içeride bulunan 27 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereği 37 bin 408 lira para cezası keserken, aralarında yer sahibinin de olduğu toplam 28 kişiye, Covid-19 kurallarını hiçe saydığı için Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 97 bin 132 lira idari işlem uyguladı. Kahvehanenin ruhsatsız olduğunun tespit edilmesi üzerine zabıta ekipleri olay yerine gelerek mekanı mühürledi. Mekan sahibi olan kişi, yasal işlemler için polis merkezine götürüldü.

Saman balyalarının arkasına saklandılar

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde maske ve mesafeyi hiçe sayan bir grup şahıs saman balyalarının arkasına saklanmaya çalışırken yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı