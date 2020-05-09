Kumar oynarken basıldılar, çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
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Kumar oynarken basıldılar, çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kumar oynarken basıldılar, çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
09.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:21

- Kumar oynarken basıldılar, çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar Korona virüsü hiçe sayarak kumar oynayan kişilere 50 bin 880 TL ceza Zeytinburnu'nda kumar oynatıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenlendi.

- Kumar oynarken basıldılar, çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar

Korona virüsü hiçe sayarak kumar oynayan kişilere 50 bin 880 TL ceza

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda kumar oynatıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 16 kişiye polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştı. 16 kişiye toplam 50 bin 880 TL ceza kesildi.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Semiha Şakır Sokak'ta bir kahvehanenin açık olduğunu öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese giderek denetleme gerçekleştirdi. Polisin mekana girmesiyle birlikte bir grup terasa çıkarak çatıdan kaçmaya çalıştı. Polis, kahvehane olarak faaliyet gösteren mekanın ruhsatsız olduğunu ve burada kumar oynatıldığını tespit etti.

50 bin 880 TL ceza

Kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye toplam 50 bin 880 TL para cezası kesti. Mekanı işlettiği öğrenilen Hakkı K. ise TCK 195'inci maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kumar oynarken basıldılar, çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kaynak: İHA

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