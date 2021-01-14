Kumar oynandığı için ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde 38 kişiye ceza kesildi
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Kumar oynandığı için ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde 38 kişiye ceza kesildi

14.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:04

İzmir'in Bayındır ilçesinde, ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye para cezası uygulandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye para cezası uygulandı.

Havuzbaşı Mahallesi'nde daha önce aynı suçtan mühürlenen tavuk çiftliğinde yine kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, daha önce tavuk çiftliği olarak kullanılan binada kurulan masalarda kumar oynandığını tespit etti.

Çiftlikteki 38 kişiye "kumar oynamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek", "maske takmamak" ve "kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek" suçlarından para cezası uygulandı.

İş yeri mührünü bozan Z.S. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Tavuk çiftliğine 25 Aralık 2020'de yapılan baskında da 46 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçlarından para cezası kesilmişti.

Kumar oynandığı için ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde 38 kişiye ceza kesildi
Kumar oynandığı için ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde 38 kişiye ceza kesildi
Kumar oynandığı için ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde 38 kişiye ceza kesildi
Kumar oynandığı için ikinci kez basılan eski tavuk çiftliğinde 38 kişiye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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