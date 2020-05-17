Kumar oynanan iş yerine baskın... 17 kişiye 58 bin TL idari para cezası uygulandı Kumar oynanan iş yerine baskın.

Kumar oynanan iş yerine baskın... 17 kişiye 58 bin TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Fatih'te Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan ve oynatan 17 kişiye 58 bin 60 TL idari para cezası uygulandı. Baskın anı kameraya yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 16 Mayıs'ta, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile ilgili kapalı olması gereken yerlere yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında Aksaray Mahallesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenen bir iş yerine baskın yapıldı. Polis ekipleri içeride yaptığı kontrollerde 4'ü kumar oynayan 17 şahsın bulunduğunu tespit etti. Şahısların her birine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 180 TL, kumar oynayan 4 kişiye ise bin TL olmak üzere toplam 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

Operasyon sırasında devlete küfür ve hakarette bulunan Orhan K. isimli şahıs ile iş yerinde kumar oynanmasına imkan sağlayan Osman T. ise adliyeye sevk edildi. Osman T. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama", Orhan K. hakkında ise "Devleti Alenen Aşağılama" suçundan işlem yapıldı. 2 şüpheli de çıkarıldığı adli makamlar tarafından aynı gün serbest bırakıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için önceden mühürlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: İHA