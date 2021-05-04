Kumar oynanan eve baskın

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan bir kişi ile kumar oynayan 7 kişiye toplam 9 bin 350 lira para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan bir kişi ile kumar oynayan 7 kişiye toplam 9 bin 350 lira para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kocatepe Mahallesi Şehit Abdullah Köse Caddesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı tespit edildi. Polis ekipleri gece yarısı adrese yaptığı baskında bir oda içerisinde 8 şahsın oturur vaziyette oldukları tespit edildi ve ikamette yapılan aramada 24 adet açılmamış iskambil kağıdı, 17 adet 106'lık iskambil kağıdı, 107 adet atıl vaziyette iskambil kağıdı, 2 adet üstünde rakamların yazılı olduğu yazboz kağıdı ve 1 adet kareli defter ele geçirildi.

İkamet sorumlusunun Hasan Basri Ç. isimli şahıs olduğu tespit edilerek kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan ve diğer 7 şahsın tanık olarak alınan ifadeleri akabinde toplam 9 bin 352 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı ihlalinden idari para cezası uygulanması için gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra şahısların salıverildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı