Kumar oynamak için ev kiralayan 7 kişi gözaltına alındı
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Kumar oynamak için ev kiralayan 7 kişi gözaltına alındı

Kumar oynamak için ev kiralayan 7 kişi gözaltına alındı
05.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:17

Kars'ta 7 kişi kiraladıkları evde kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kars'ta 7 kişi kiraladıkları evde kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Sukapı Mahallesi'nde müstakil bir evin S.M. tarafından kumar oynatmak maksatlı kiralandığı tespit edildi. Polis tarafından eve yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uymayan 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 22 bin 575 TL idari para cezası kesildi. - KARS

Kaynak: İHA

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