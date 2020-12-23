Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası

23.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:01

Operasyondan görüntüler Kumar oynayan kişiler Masanın altına saklanmış kişi Hatay'da kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Operasyondan görüntüler

Kumar oynayan kişiler

Masanın altına saklanmış kişi Hatay'da kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Pamir Caddesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Polis, iş yerinde 4 kişiyi kumar oynadıkları masanın altında saklanırken yakaladı.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 12 bin 600 lira ceza kesildi, oyun kartlarına el konuldu.

Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası
Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası
Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası
Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hülya Avşar Gülben Ergen İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Ryan Babel Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:04:15. #1.15#
title