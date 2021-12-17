Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar Ahlak Büro ekiplerinin iş adamları derneğine düzenlediği baskında kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı Ortaya çıkartılan yeni kumarhanenin 8 ay önce mühürlenen derneğin hemen yanı başında olması dikkat...

DENİZLİ (İHA) - Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Ahlak Büro ekiplerinin iş adamları derneğine düzenlediği baskında kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı

Ortaya çıkartılan yeni kumarhanenin 8 ay önce mühürlenen derneğin hemen yanı başında olması dikkat çekti

DENİZLİ - Denizli'de Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, bir iş hanının 2. katında faaliyet gösteren iş adamları derneğine yaptığı baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 40 bin TL para cezası uygulandı. Mühürlenen derneğin, 8 ay önce yapılan kumar baskınında bir kadının pencereden atlayarak ağır yaralandığı binanın hemen bitişiğinde olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yasa dışı kumar oynatan ve oynayan kişilere göz açtırmayan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çamlık İş Adamları Derneği adı altında faaliyet gösteren dairede yasa dışı kumar oynandığına dair bilgi aldı. 3 katlı bir iş hanının 2. katında bulunan dernek merkezine başarılı bir operasyon gerçekleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumarbazları suçüstü yakaladı. Kumar oynadıkları sırada bir anda polis ekiplerini karşılarında gören 14 kişi, şaşkına dönüp saklanacak yer aradı.

Kumar oynayanların teker teker kimliklerini alan ekipler, sorgulamalarını yaparak işlemleri başlattı. Dernek görünümlü kumarhanede yapılan aramda çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler ise işlemleri için karakola götürüldü. Dernek görünümlü kumarhanede suçüstü yakalanan ve ekip otosuna bindirilecekleri sırada yüzlerini gizlemeye çalışan 14 kişiye, yaklaşık 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mühürlenen binanın yanında yeni kumarhane

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 4 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlediği iş adamları derneğinde, 1'i kadın 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştı. Polisi karşısında görünce 2. kattan atlayan Berna M., ağır yaralanarak hastanelik olurken; kocası Osman M. ise elbiselerini parçalayarak polisleri tehdit etmişti.

Son operasyonda ortaya çıkarılan bu yeni dernek görünümlü kumarhanenin, 8 ay önce yasa dışı kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen başka bir derneğe ait binanın hemen yanı başında olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar, yine yakalandılar

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

 İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 33 kadın kurtarıldı

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 33 kadın kurtarıldı

 Ayağını burktu, 'Otobüs ezdi' deyip ortalığı birbirine kattı

Ayağını burktu, 'Otobüs ezdi' deyip ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title