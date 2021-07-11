Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
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Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza

Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 44 kişiye toplamda 232 bin 100 lira idari para cezası verildi.

Eskişehir'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 44 kişiye toplamda 232 bin 100 lira idari para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek lokaline baskın düzenledi. Operasyonda sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na Muhalefet' suçundan toplamda 232 bin 100 lira para ceza uygulandı.

Dernek sorumlusu hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' ve 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçlarından işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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