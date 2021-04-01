Kumar oynadığı ortaya çıkan eski Tokyo Başsavcısı Kurokawa para cezasına çarptırıldı
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Kumar oynadığı ortaya çıkan eski Tokyo Başsavcısı Kurokawa para cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Kumar oynadığı ortaya çıkan eski Tokyo Başsavcısı Kurokawa para cezasına çarptırıldı

Japonya'da geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan edilen olağanüstü hal şartlarında kumar oynadığı ortaya çıkan eski Tokyo Başsavcısı Kurokawa Hiromu, para cezasına çarptırıldı.

Japonya'da geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan edilen olağanüstü hal şartlarında kumar oynadığı ortaya çıkan eski Tokyo Başsavcısı Kurokawa Hiromu, para cezasına çarptırıldı.

Kamu yayıncısı NHK'in haberine göre, Mayıs 2020'deki OHAL şartlarında 3 gazeteciyle para karşılığında Mahjong (Çin dominosu) oynadığı iddia edilen eski Başsavcı Kurokawa'ya ceza verildi.

Tokyo Dar Yetkili Mahkemesi, Mahjong oynadığının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Kurokawa'yı, 1800 dolar para cezasına çarptırdı.

Kurokawa ve gazeteciler hakkındaki suç duyurusu, Temmuz 2020'de savcılarca reddedilmişti.

Savcılar, Kurokawa'nın aleyhine dava açılmasını kapsayan Aralık 2020'deki talebi yeniden değerlendirerek karara bağladı.

Karara göre Kurokawa, para cezasını ödemesi halinde yargılanmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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