KUMAR OPERASYONUNDA YAKALANMAMAK İÇİN SAMAN DOLU ÇUVALLARIN ARASINA SAKLANAN KİŞİ KAMERADA

FATİH'te polisin kumar oynayanlara yaptığı baskında bir kişi üst kattaki saman dolu çuvalların arasına saklandı. Polis binada yaptığı aramada kişiyi yakaladı. O anlar kameya yansıdı.

Olay, geçen gün Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu üzerinde bir kahvehanede yaşandı. Saat 22.30 sıralarında kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye operasyon düzenledi. 1'i kahvehane sahibi olmak üzere 28 kişiye, kumar oynamaktan 37 bin 408 lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında 97 bin 132 lira, toplamda 134 bin 540 lira cezai işlem uygulandı. Kahvehanenin ruhsatsız olduğu tespit edilmesi üzerine, bölge zabıta ekipleri olay yerine gelerek iş yerini mühürledi. Kahvehane sahibi ise polis merkezine götürüldü.

POLİSTEN SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Yapılan operasyonda bazı kişilerin, polislere yakalanmamak için kahvehanenin üst katında bulunan saman dolu çuvalların arasına saklandı. Polisin binada yaptığı aramalarda bir kişi çuvalların arasında yakalandı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: ----------------------Gizlenen kişinin yakalanma anları -Mekanda bulunan kişiler-Kumar Makinesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı