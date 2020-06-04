Kumar operasyonunda çifte ceza
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Kumar operasyonunda çifte ceza

Karabük'te yapılan operasyonda kumar oynayan 8 kişiye kumar oynadıkları için 9 bin, sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin lira ceza kesildi.

Kumar operasyonunda çifte ceza
04.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:36

Karabük'te yapılan operasyonda kumar oynayan 8 kişiye kumar oynadıkları için 9 bin, sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının önlenmesi amacıyla il genelinde yaptıkları önleyici çalışmalar esnasında boş bir iş yerinin asma katının kumar oynanması için düzenlendiği ve bu adrese giden şahısların kumar oynadığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, iş yerine yaptıkları baskında kumar organizasyonunu B.Y.'nin, gözcülüğünü E.Ö.'nün yaptığını belirlerken, iki ayrı masada toplam 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda, kumar materyallerine ve masa üzerinde yakalanan 50 TL paraya el konuldu.

Kumar oynayan 8 kişi hakkında kumar oynamadan bin 225'er TL olmak üzere toplamda 9 bin 800 lira ceza kesildi.

Kumar oynattığı tespit edilen B.Y. ve gözcülük yaptığı tespit edilen E.Ö. isimli şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara ayrıca Umum Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararlarına aykırılıktan 3 bin 180 TL idari yaptırım uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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