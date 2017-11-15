Kumar Operasyonunda 45 Kişiye Toplam 10 Bin 215 Lira Ceza

MALATYA'da bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye 227'şer liradan toplam 10 bin 215 lira para cezası uygulanırken, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki işhanında bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı kıraathanedeki masaların üzerinde tombala oynama amaçlı olduğu değerlendirilen pullar, 1 televizyon, tombala makinesi ve pinpon topları ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 45 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 227'şer liradan toplam 10 bin 215 lira para cezası uygulanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.



- Malatya