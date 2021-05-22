Kumar operasyonunda 20 kişiye 175 bin lira ceza

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerini uymayıp sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek bir apartman dairesinde kumar oynayan kişilere yönelik operasyon yaptı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerini uymayıp sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek bir apartman dairesinde kumar oynayan kişilere yönelik operasyon yaptı. Gözaltına alınan 20 kişiye, 175 bin 384 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Bürosu ekipleri, Saraylar Mahallesi 458 Sokak'taki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Dün gece yarısı yapılan operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada apartman ve daire girişinin güvenlik kamerasıyla izlendiği tespit edilirken, oyun kağıtları ve 500 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek, kapalı alanda sigara içmek, açıktan alkol sunumu, maske takmamak, sosyal mesafeye uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından toplam 175 bin 384 lira ceza uygulandı. Para cezası uygulanan 20 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı