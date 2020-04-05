Kumar operasyonunda 15 kişiye 3 bin 150'şer lira 'sosyal mesafe' cezası KAHRAMANMARAŞ'ta kumarhaneye çevrilen bir daireye polis tarafından düzenlenen operasyonda 4'ü kumar oynayan 15 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kumarhaneye çevrilen bir daireye polis tarafından düzenlenen operasyonda 4'ü kumar oynayan 15 kişi yakalandı. 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Bu cezalara ek kumar oynayan 4 kişiye 1225 lira da kumar cezası kesildi. Şüphelilerin yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir daireyi kumarhane olarak kullanıldığını belirleyip binayı takibe aldı. Yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı güvenlik kamerası da yerleştirildiğini tespit eden polis, bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 4, kumara yer temin eden 1 ve o sırada odada bulunan 10 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin küt tabir edilen kumar oynadıkları belirlenirken, masalarda iskambil kağıtları ile 650 lira kumar parası ele geçirildi.

HEPSİNE MASKE DAĞITILDIEkipler, sosyal mesafe kuralı kapsamında şüphelileri ayırırken, hepsine maske dağıttı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu sırada sosyal mesafe kuralına göre binadan çıkarılan, şüpheliler, araçlarda da yine aynı kurallara göre oturtuldu. Montları ve peçeteler yardımıyla yüzlerini kapatmaya çalışan şüphelilerden biri gazetecilere poz verdi. Burada 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 47 bin 250 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayan 4 kişiye ise bu cezaya ek olarak kumar oynamaktan 1225 lira idari para cezası yazıldı.

Toplamda 52 bin 150 lira idari para cezası uygulanan şüphelilerden Sami G.'ye (64) kumara yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA