Kumar operasyonunda 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza
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Kumar operasyonunda 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adresteki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-10) tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Kumar operasyonunda 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza
29.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:24

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adresteki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-10) tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 44 bin 100 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yukarıhisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'ndeki bir ofiste kumar oynatıldığı tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlen operasyonda, ofiste bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

Bu kişilerden kumar oynayan ve sigara içenlere de ayrıca ceza verildi.

Bir kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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