Kumar merakı 79 bin TL'ye maloldu
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Kumar merakı 79 bin TL'ye maloldu

30.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:42
Kumar merakı 79 bin TL'ye maloldu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesi Şerefler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin bodrum katında kumar oynattığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesi Şerefler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin bodrum katında kumar oynattığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ev ve işyerinde yapılan aramada; işletmenin bodrum katında 17 kişinin bulunduğu, içeride kumar oynadıkları tespit edildi. İşletmede yapılan aramada, 91 deste iskambil kağıdı, 8 adet okey ıstakası, 212 adet okey taşı, 2 adet zar, 267 adet marka 30)adet tavla pulu, 2 adet borçlulara ait isim listesinin bulunduğu defter, 17 adet alışveriş fişi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri suç aletlerine el koyarken, şüpheliler U.Y. ve B.Y.U. isimli şahıslar hakkında 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Olayla ilgili 17 şahsa kumar oynamaktan 20 bin 825 TL ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 53 bin 550 TL, 2 şahsa maske takmama suçundan 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 79 bin 325 TL idari yaptırım uygulandı - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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