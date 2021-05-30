Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı

Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı Denizli'de kumar oynayan 12 kişiye operasyon düzenlendi.

Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı

DENİZLİ - Denizli'de kumar oynayan 12 kişiye operasyon düzenlendi. Kumar masasında bir anda karşısında polisleri gören kumarbaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldığı adrese operasyon düzenledi. Bir anda içeriye giren polis ekipleri, 12 kişiyi yakalarken kumar için kullanılan iskambil kağıtları ve pulların yanı sıra masa üzerinde bin 370 TL para ele geçirdi. Kumar masasında karşısında bir anda polis ekiplerini gören bir şahıs ise fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynama gibi suçlardan 12 kişiye toplamda yaklaşık 92 bin TL ceza işlemi uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin