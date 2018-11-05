Kumar Malzemelerini Mutfak Tüpüne Zulalamışlar

Eskişehir'de dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, Arifiye Mahallesi Tanış Sokak'taki dernek binasında kumar oynandığını belirledi.

Binaya düzenlenen operasyonda kumar oynayan 34 kişi ile 2 dernek yöneticisi gözaltına alındı.

Kontrollerde baskın sırasında delilleri yok etmek amacıyla mutfak tüpüne zulalanmış çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 34 kişi, para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

İki dernek yöneticisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kentte ocak-ekim döneminde kumar oynayan 6 bin 820 kişiye 1 milyon 766 bin 380 lira ceza kesilmişti.