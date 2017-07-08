Kumar Makinelerine "Şarj ve Sakız Makinesi" Süsü Vermişler

Adana'da düzenlenen kumar operasyonunda, "telefon şarj etme ve sakız makinesi" görünümü verilmiş ve özel şifreyle kumar oynanabilen 42 cihaz ele geçirildi, 29 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde, bin 150 polisin katılımıyla kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.



Operasyonda, genellikle kahvehanelere konulan, üzerinde "şarjmatik" ve "sakızmatik" yazılı 42 kumar makinesi ele geçirildi. Günde bin ile 5 bin lira arasında para kazanıldığı belirlenen makineleri temin eden ve kumar oynatan iş yeri sahiplerinin de aralarında yer aldığı 29 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların ilk ifadelerinde, makineyi iş yerlerine getiren kişiye kazançtan yüzde 40 pay verdiklerini söyledikleri iddia edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 kişi, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Makineler özel şifreyle çalışıyor



Makinelerde inceleme yapan polis, kumarbazların özel şifreyle cihazları kullanabildiğini tespit etti.



Polis, "roketw" ve "sakız" gibi kelimeler tuşlanarak makinenin ekranında kumar oynama bölümüne geçildiği, bir cihazdan günde bin ile 5 bin lira arasında para kazanıldığını belirledi.



Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ahlak Büro Amirliğine gelerek kumar makineleri hakkında Asayiş Şube Müdür Ayhan İlkkar'dan bilgi aldı.