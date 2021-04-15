Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak"

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak" Denizli'de kumar borcunu ödeyebilmek için kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın 30 bin TL'sini ve altınlarını alan dolandırıcı tutuklandı.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak"

DENİZLİ - Denizli'de kumar borcunu ödeyebilmek için kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın 30 bin TL'sini ve altınlarını alan dolandırıcı tutuklandı. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Kendine iyi bak" diye nasihatte bulundu.

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mahmut K.'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, oğlunun adının FETÖ/ PDY soruşturmasında geçtiğini, bu yüzden evdeki para ve değerli eşyaları incelemesi gerektiğini söyledi. Evine gelen şüpheliye 30 bin TL nakit para, 5 cumhuriyet altını ve 2 bilezik teslim eden yaşlı adam, para ve eşyaları geri gelmeyince dolandırıldığını fark edince jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan JASAT, yaşlı adamı dolandıran şüphelinin İlyas Ş. olduğunu tespit etti. Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde belirlenen adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Kendine iyi bak" diye nasihatte bulundu.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli İlyas Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Burak Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:26:35. #1.15#

title