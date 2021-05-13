Kumar baskınından kaçarken yaralandı
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Kumar baskınından kaçarken yaralandı

Kumar baskınından kaçarken yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 232 bin 100 TL ceza uygulanırken, polisin baskını sırasında iş yerinin 2'nci katındaki pencereden atlayan 1 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 232 bin 100 TL ceza uygulanırken, polisin baskını sırasında iş yerinin 2'nci katındaki pencereden atlayan 1 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine dün baskın yapan polis ekipleri kurulan masalarda kumar oynayan 44 kişi yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 44 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 TL idari ceza uygulandı. Polisin baskını sırasında iş yerinin 2'nci kattaki penceresinden atlayan Cemalettin B. (52) ise düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemalettin B., Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mühürlenen iş yeri sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.


Kumar baskınından kaçarken yaralandı
Kumar baskınından kaçarken yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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