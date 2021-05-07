Kumar baskınında yakalan 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan kumar baskınında suçüstü yapılan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan kumar baskınında suçüstü yapılan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

Olay, kent merkezi Kocatepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Kocatepe mahallesinde bir adreste kumar oynandığının tespit etti. Ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, adreste bir oda içerisindeki 8 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 24 adet açılmamış 107 adet atıl vaziyette, 17 adet 106'lık iskambil kağıdı, 2 adet üstünde rakamların yazılı olduğu yazboz kağıdı ve 1 adet kareli defter ele geçirildi. Baskının ardından içerde bulunan 8 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kurulu' karar ihlalinden toplam 25 bin 200 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı