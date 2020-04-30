Kumar baskınında 'tamirciyim' yalanı
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Kumar baskınında 'tamirciyim' yalanı

Kumar baskınında 'tamirciyim' yalanı
30.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:39

KÜTAHYA'da, kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yapılan baskında, 1'i saklandığı tavan arasında olmak üzere 7 kişi yakalandı.

KÜTAHYA'da, kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yapılan baskında, 1'i saklandığı tavan arasında olmak üzere 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri, kombi tamircisi olduğunu öne sürerken, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan 1 kişi de gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerindeki iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla düzenlenen baskında, polislerin geldiğini görerek, tavan arasında gizlenen kişinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri, kombi tamircisi olduğunu öne sürerek, bakım yapmaya çalışırken, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından arandığı tespit edilen 64 yaşındaki şüpheli de gözaltına alındı.İş yeri sahibi hakkında 'kumar oynatmak'tan soruşturma başlatılırken, kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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