Kumar baskınında polisleri gören kadın mutfak tezgahının altına saklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında bir kadın, polisi görünce gizlendiği mutfak tezgahının altında yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında bir kadın, polisi görünce gizlendiği mutfak tezgahının altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kurtoğlu Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, içeride bulunan kişileri suçüstü yakaladı.

Polisi görünce iş yerinin mutfak tezgahının altındaki dolaba saklanan bir kadın, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Bu anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Polis içerideki 20 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 63 bin lira ceza kesti. Bu kişilerden kumar oynadığı belirlenen 4'üne ayrıca 5 bin 344 lira para cezası uyguladı.

Yıldırım Belediyesi zabıta ekiplerince kahvehane boşaltıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı