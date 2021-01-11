Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza
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Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza

11.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:23
Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza

OSMANİYE'de polis, bir iş merkezinin 4'üncü katında kumar oynayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

OSMANİYE'de polis, bir iş merkezinin 4'üncü katında kumar oynayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polisi görünce çatıya ve bodrum kata kaçıp saklanmaya çalışan 22 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 185 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin 4'üncü katında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Bu sırada polislerin geldiğini gören içeridekiler, iş merkezinin çatısına ve bodrum katına kaçarak saklanmaya çalıştı. Çatı katına çıkan ekipler, şüphelileri kısa süreli kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişiler pencereden içeri alınırken, yaşananlar kameraya yansıdı. 

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 185 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İş yerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve mermiler, 2 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirildi.


Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza
Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza
Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza
Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza
Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza
Kumar baskınında polisi görünce çatıya kaçan 22 kişiye 185 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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