Kumar baskınında perdenin arkasına saklanmaya çalıştı BURSA'da, polis ekipleri, 7 iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan kişilere ve işletmecilere ceza uyguladı.

BURSA'da, polis ekipleri, 7 iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan kişilere ve işletmecilere ceza uyguladı. Bir kişi ise perdenin arkasına saklanmasına rağmen polise yakalandı.

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 7 iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu iş yerlerine son 1 haftada düzenlediği baskınlar sonucunda toplam 101 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 318 bin 150 TL ceza uyguladı. Ayrıca, kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye de 36 bin 750 TL cezası kesildi. İş yerlerinde kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun miktarlarının bulunduğu defterlere de el konulurken, 6 iş yeri işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu kullanmak suçundan aranan bir kişi de baskında yakalandı.Ayrıca baskında bir kişinin perdelerin arkasına saklanması da dikkat çekti. Perdenin arkasına saklanan kişiyi polis ekipleri yakalarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kaynak: DHA