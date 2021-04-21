Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı
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Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı Polisten kaçmak isterken, hastanelik oldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı

Polisten kaçmak isterken, hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Baskın sırasında polis ekiplerinden kaçmak isterken pencereden aşağı atlayan bir şahsın ayağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe'de bir villada kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında villa içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Pandemi kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan kumar oynayan 32 kişi ve ikamet sahibi hakkında kumar oynama ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından da adli işlem yapıldı.

Polisten kaçmak isterken ayağı kırıldı

Villaya baskın yapan polis ekiplerinden kaçmak isteyen bir şahıs ise pencereden aşağı atladı. Yere düşen şahsın ayağı kırıldı. Ayağı kırılan vatandaşı gören polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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