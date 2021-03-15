Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza
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Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza

15.03.2021 07:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:59
Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza

OSMANİYE'de bir adrese baskın yapan polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

OSMANİYE'de bir adrese baskın yapan polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı İstiklal Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Sokak'taki bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından ekipler, kumar oynatılan adrese baskın düzenledi. Baskında, 9 kişi kumar oynarken yakalandı. Baskın sırasında çöpe atılarak gizlenmeye çalışılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile kumarbazların isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu defter ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 9 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı. 


Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza
Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza
Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza
Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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