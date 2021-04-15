KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
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KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da polisin iki adrese düzenlediği kumar baskınında 53 kişiye kumay oynamak, kısıtlamayı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 400 bin 300 lira para cezası uygulandı.

KONYA'da polisin iki adrese düzenlediği kumar baskınında 53 kişiye kumay oynamak, kısıtlamayı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 400 bin 300 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. İş yerine baskın yapan ekipler; 1 tombala makinası, tombala kartı, pulları ile 1 televizyon ve kamera ele geçirdi. Kumar oynayan 25 kişiye, 'Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 33 bin 400 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca iş yerinde bulunan toplam 31 kişiye de kısıtlamayı ihlal ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 228 bin 300 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.D. hakkında ise 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Meram ilçesinde de polis ekipleri ruhsatsız bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İçeride bir bölme oluşturulup, kafeye çevrildiği saptanan iş yerindeki 22 kişiye maske, sosyal mesafe ve kısıtlamayı ihlal suçlarından toplam 138 bin 600 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahipleri R.A. ve M.Y. hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatılıp iş yeri mühürlendi.

Bu arada narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik farklı suç örgütlerine yapılan operasyonda, 5 bin 945 uyuşturucu hap, 76 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan bin 300 lira ele geçirildi. Polis, 36 kişiyi gözaltına aldı.

KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA
KONYA KUMAR BASKININDA 53 KİŞİYE 400 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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