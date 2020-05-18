Kumar baskınında 25 bin 650 TL ve 200 dolar ele geçirildi
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Kumar baskınında 25 bin 650 TL ve 200 dolar ele geçirildi

Kütahya'da bir derneğe yapılan kumar baskınında 25 bin 650 TL ve 200 Dolar ele geçirilirken, kumar oynadıkları iddia edilen 16 kişiye 3 bin 150'er TL idari para cezası kesildi.

Kumar baskınında 25 bin 650 TL ve 200 dolar ele geçirildi
18.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:50

Kütahya'da bir derneğe yapılan kumar baskınında 25 bin 650 TL ve 200 Dolar ele geçirilirken, kumar oynadıkları iddia edilen 16 kişiye 3 bin 150'er TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Balıklı Mahallesi'ndeki boş mekanda kumar oynandığı yönünde bilgisi üzerine harekete İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, içeride 16 kişinin bulunduğu ve 9 kişinin kumar oynadığı tespit edilen mekana baskın düzenledi. Baskında mekan içerisindeki masanın üzerinde 25 bin 650 TL ve 200 dolar para ile kendi aralarında haberleşmeye yarayan 2 adet telsiz, alacak verecek kağıtları, zar ve pullar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hırsızlık suçundan aranması olan S.Ş isimli şahsın yakalandı. 4 kişiye kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem yapılırken, 9 kişiye kumar oynamaktan idari işlem başlatıldı. Ayrıca tüm şahıslara 3 bin 150 TL idari işlem uygulandı. İş yeri belediye kolluk kuvveti tarafından mühürlendi.

Polis ele geçirdiği paralarla "Evde kal" yazdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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