Kumar baskınında 11 kişiye 38 bin TL ceza
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Kumar baskınında 11 kişiye 38 bin TL ceza

06.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:46
Kumar baskınında 11 kişiye 38 bin TL ceza

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kepenginin yarısı açık olan kıraathaneye yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 38 bin 159 TL ceza kesildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kepenginin yarısı açık olan kıraathaneye yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 38 bin 159 TL ceza kesildi. Kumar oynayanlardan birinin çeşitli suçlardan arandığı, birinin ise 65 yaş üstü olduğu belirlendi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçe merkezinde bir kıraathaneye baskın yaptı. Baskın sırasında kıraathanenin kepenginin yarım açık olduğu ve bu açıklıktan içeriye müşterilerin alındığı belirlendi. Kıraathanenin arka tarafına yönelen ekipler, kumar oynayan 11 kişiyi yakaladı. Kıraathanedekilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları, alkol aldıkları, bir kişinin çeşitli suçlardan arandığı, bir kişinin de 65 yaş üstü olduğu tespit edildi. Kumar oynayan 11 kişiye toplam 38 bin 159 TL para cezası kesildi. Zabıta ekipleri kıraathaneyi mühürledi.


Kumar baskınında 11 kişiye 38 bin TL ceza
Kumar baskınında 11 kişiye 38 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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