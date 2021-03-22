Kumar baskını yapılan lüks villanın tesisleri kaçak çıktı

İZMİR'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı ortaya çıkan lüks villa sitenin demir kapsından futbol sahasına, bekçi kulübesinden tel çitlerine kadar pek çok yerinin kaçak olduğu ortaya çıktı.

İZMİR'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı ortaya çıkan lüks villa sitenin demir kapsından futbol sahasına, bekçi kulübesinden tel çitlerine kadar pek çok yerinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Urla Belediyesi, site yönetimine, kaçak yerlerin yıkımı için 3 Mayıs gününe kadar süre verdi.

Geçen yıl 6 Ekim günü, kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlenen Bademler Mahallesi'ndeki 56 villalı lüks sitede pek çok yerin imara aykırı, kaçak yapıldığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sitede yaptıkları incelemeyle tel çit, bekçi kulübesi, demir kapı, havuz, demir profil malzemeden sundurma konteyner ile futbol ve tenis sahasının ruhsatsız olduğunu belirledi. Müdürlük, site yönetimine, 9 Mart günü gönderdiği yazı ile kaçak yerlerin 3 Mayıs gününe kadar yıkılmasını bildirdi. Yazıda aksi takdirde yıkımın 3 Mayıs günü belediye ekiplerince gerçekleştirileceği, yıkım masrafının da site yönetiminden tahsil edileceği bildirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Üzeri telli 4 metrelik yüksekliğindeki duvarlarla çevrili olan lüks villa sitenin her noktasında güvenlik kameraları bulunuyor. Çok sayıda köpekler ile korunan siteye jandarma ekipleri tarafından geçen yıl 6 Ekim günü 'kumar' operasyonu düzenlenmiş, site yönetiminde bulunanlar hakkında 'Kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatılmıştı. Urla Kaymakamlığı da idari para cezası kesmişti.

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Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI