Kumalar Yaylası'nda kar yağışı başladı
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Kumalar Yaylası'nda kar yağışı başladı

Kumalar Yaylası'nda kar yağışı başladı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı başladı.

28.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:03

Kumalar Yaylası'nda kar yağışı başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı başladı.

Afyonkarahisar genelinde devam eden sağanak yağış Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırırken Kumalar Yaylası'nda ise akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı etrafı beyaz bir çerçeve ile örterken vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar meydana geldi.

Kumalar Yaylası'nda kar yağışı başladı

Kaynak: İHA

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