Kumalar Dağı'nda kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
??????? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile Şuhut ilçeleri arasında yer alan Kumalar Dağı'nda bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı.
??????? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile Şuhut ilçeleri arasında yer alan Kumalar Dağı'nda bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı.
İlçede yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor.
Ormanın iç kesimleri ile dağlarda yaşam alanı bulan ve sayıları tam bilinmeyen yılkı atları, 25-50'lik gruplar halinde, karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.
Beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı güzellik katan atların, buradan ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi görsel şölen sunuyor.
Sıcak havalarda ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine ve özellikle köylerdeki kara yollarına inebiliyor.
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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