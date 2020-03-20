Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
20.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:45
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen İ.U. yönetimindeki 48 U 8014 plakalı tır, ilçe girişindeki kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
Yol kenarındaki kuma saplanarak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA